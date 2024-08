"Königin der Nacht" blühte in Untereichen und Illertissen

Bei Lore Sauer aus Untereichen blühte die „Königin der Nacht“. Für Kakteen-Liebhaber eine echte Attraktion, in manchen botanischen Gärten sogar als spektakuläres Ereignis gefeiert. Denn der Kaktus blüht nur einmal im Jahr und das für nur wenige Stunden. Am Abend öffnet sich dabei die prachtvolle Blüte und verströmt einen herrlichen Duft, der Nachtfalter anlockt. Die Herkunft des Namens lässt sich so erklären.

„Königin der Nacht“ blüht nur wenige Stunden im Jahr

Rund 15 Zentimeter Durchmesser hatten die Blüten an der „Königin der Nacht“ von Lore Sauer. Insgesamt zehn solcher herrlichen Exemplare brachte ihr Kaktus hervor, die dann nach und nach aufgegangen sind. Das wunderschöne Schauspiel lockte dann nicht nur Falter an. „Viele kamen, um sie anzusehen“, erzählt Lore Sauer von Besucherinnen und Besuchern, die die Blütenpracht bewunderten. Nun heißt es ein Jahr warten, bis der Kaktus mit seinen langen dornigen Trieben wieder zur Blütenattraktion wird.

Nicht nur in Untereichen (links im Bild) blühte die „Königin der Nacht“, sondern auch bei Anna Maria und Josef Holzer in Illertissen. Heimisch ist die "Königin der Nacht" in Trockengebieten Mittelamerikas, wo sie mit ihren langen, kantigen Trieben bis zu fünf Meter hoch durch Sträucher und Baumkronen klettert.