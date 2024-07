Motorradfahrer nutzt verbotswidrig Rettungsgasse und wird auf A7 schwer verletzt

Zwischen Altenstadt und Illertissen haben sich am Freitagnachmittag in Richtung Norden zwei Unfälle ereignet, die den starken Reiseverkehr zum Ferienbeginn behinderten. Zuerst kam es gegen 14.15 Uhr auf Höhe des Parkplatzes Badhauser Wald Ost zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person, der von der Feuerwehr Altenstadt bald abgeräumt werden konnte. Der andere Unfall hatte schwerere Folgen.

Unfälle zwischen Altenstadt und Illertissen auf der A7

Eine gute Stunde danach ereignete sich auf Höhe Jedesheim bei der Unterführung der Bergenstetter Straße ein Unfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Nach ersten Berichten hatte sich der Stau nach dem vorigen Unfall offensichtlich noch nicht ganz aufgelöst, als der Motorradfahrer mit geschätzten 60 bis 80 km/h verbotswidrig durch die ordnungsgemäß gebildete Rettungsgasse fuhr. Ein Autofahrer, der von der rechten auf die linke Spur wechselte, weil er auch schneller vorankommen wollte, übersah das von hinten kommende Motorrad, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der Motorradfahrer erlitt dabei erstem Anschein nach schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert werden. Erst gegen 17 Uhr löste sich der Stau, der zeitweise bis Dettingen, also etwa zehn Kilometer weit, zurückreichte, in Richtung Norden wieder auf. Auch hier war die Feuerwehr Altenstadt im Einsatz. Die Feuerwehr Illertissen war jeweils zur Vorabsicherung alarmiert worden.