Wind wirft Christbaum in Altenstadt um

Feuerwehrleute rücken in Altenstadt aus, um den Christbaum auf dem Marktplatz wieder aufzurichten. Auch in Vöhringen und Illertissen gab es Sturmschäden.

Diverse Sturmschäden haben die Feuerwehren am Mittwoch im südlichen Landkreis Neu-Ulm beschäftigt. In Altenstadt warf der starke Wind den geschmückten Christbaum auf dem Marktplatz um.

Das Malheur passierte am gegen 18 Uhr am Abend. Nachdem der umgekippte Christbaum weiter nicht beschädigt und sogar die Beleuchtung intakt geblieben war, konnten ihn die Feuerwehrleute nach eigenen Angaben „ohne technisches Gerät, nur mit Muskelkraft“ wieder aufrichten. Somit kann der Nadelbaum gemäß altem Brauch voraussichtlich noch bis nach dem Dreikönigstag stehen bleiben.

Bei Illertissen rollt ein Auto über die Äste eines umgestürzten Baums

In Vöhringen wurden bereits am Nachmittag Dachplatten auf einem Wohnhaus beschädigt, sodass die Feuerwehr von der Drehleiter aus das Dach wieder reparieren musste. Am Wielandkanal stürzte ein Baum teilweise ins Wasser und blockierte den Uferweg. Der Baum wurde mithilfe der Motorsäge zerlegt und beiseite geschafft.

Am Wielandkanal in Vöhringen stürzte am Mittwoch ein Baum teilweise ins Wasser und blockierte den Uferweg. Die Feuerwehr zerlegte den Baum mithilfe einer Motorsäge. Foto: Thomas Kempf/Feuerwehr Vöhringen

Die Illertisser Feuerwehr wurde gegen 20.15 Uhr in den Tiefenbacher Weg gerufen. Dort war ein Baum dem Sturm zum Opfer gefallen und der Wipfel ragte teilweise in die Straße herein. Ein 19-jähriger Autofahrer bemerkte das zu spät und überfuhr die Äste so, dass sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Angeblich hatte er auch nicht beachtet, dass ihn ein entgegenkommendes Fahrzeug mit der Lichthupe gewarnt hatte. Er blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem Auto vorläufig auf 5000 Euro. Nach der Unfallaufnahme beseitigte die Feuerwehr Illertissen die liegengebliebenen Baumteile mit der Motorsäge und reinigte die Fahrbahn, sodass diese bald wieder frei war.