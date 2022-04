Altenstadt

vor 18 Min.

Im Baugebiet Illereichen soll auch Gewerbe möglich sein

Plus Die Nachfrage nach Bauplätzen in der Region ist groß. In Illereichen werden nun weniger entstehen als anfangs geplant. Was der Grund dafür ist.

Von Laura Mielke

Bislang sollte das neue Baugebiet "Sechs Linden" in Illereichen ein allgemeines Wohngebiet werden. Die angrenzende Schweinehaltung macht dem Ganzen aufgrund der Geruchsbelastung aber einen Strich durch die Rechnung. Die Umwandlung in ein sogenanntes Dorfgebiet scheint eine Lösung zu sein. Darüber wurde nun im Marktgemeinderat abgestimmt.

