Im Gedenken an den Vorsitzenden: Harmonia singt für Senioren

Im Herbst ist der Vorsitzende des Chores aus Altenstadt gestorben, seitdem ist er führungslos. Trotzdem möchten die Sänger eine Tradition aufrechterhalten.

Der Tod von Heinz Hanl war ein schwerer Einschnitt für den Chor Harmonia Altenstadt-Illereichen. Kurz vor der geplanten Feier zum 160-jährigen Bestehen des Vereins starb der langjährige Vorsitzende unerwartet. Die Feier wurde daraufhin abgesagt. Eine Tradition, die ihm wichtig gewesen ist, wollen die Sänger jedoch nicht ausfallen lassen: Am Freitagnachmittag wird der Chor das Haus Elfriede in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.

"Wir halten die Tradition aufrecht, auch wenn unser Vorstand verstorben und wir halb führerlos sind, dass wir das Haus Elfriede in Weihnachtsstimmung bringen", sagt Dieter Mikat, Sänger der Harmonia, und erinnert an den Heinz Hanl, den der Vorstand als Wegbegleiter, guten Freund und lieben Menschen beschrieben hatte. "Es war ihm immer ein besonderes Bedürfnis, dass diese Mitbewohner von Altenstadt nicht vergessen werden."

Singen für Senioren: Das plant der Chor Harmonia Illereichen

Weihnachtsstimmung habe auch immer was mit Schenken und Überraschung zu tun. "Und so hat einer unserer männlichen Sänger spontan entschieden, dass er den Heimbewohnern und auch den Mietern des betreuten Wohnens eine Freude machen will. Backen ist sein Hobby und er wird 50-70 Päckchen Plätzla backen und die Bewohner beschenken", verrät Mikat. Auch die Kosten hierfür übernehme der Sänger persönlich, "er möchte auch keine finanzielle Unterstützung vom Verein und von den Chormitgliedern".

Die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen sich auf ein schönes Adventsprogramm freuen: "Wir werden neue und auch bekannte Weihnachtslieder allein, und mit allen Singen. Unterhaltsame Geschichten vorlesen aus der Weihnachtszeit, und bestimmt auch lachen und besinnlich nachdenken." Nach dem Besuch im Haus Elfriede wolle sich der Chor dann in einer Pizzeria zusammensetzen, mit Ehrungen einen gemütlichen vorweihnachtlichen Jahresabschluss finden und damit den Tag beenden. Und sicher wird an diesem Abend auch noch mal an Heinz Hanl erinnert. (AZ, rjk)