In Altenstadt könnten drei neue Solarparks entstehen

Plus Drei Initiatoren wollen in Altenstadt Fotovoltaik-Anlagen bauen. Tausende Haushalte könnten mit Strom versorgt werden. Doch es gibt auch Bedenken.

Im Markt Altenstadt könnten drei neue Solarparkprojekte entstehen. Wo diese liegen werden und wie viel Strom sie künftig erzeugen sollen, darüber hat Christian Brugger, Geschäftsführer der Fa. B&S Elektrotechnik, in der jüngsten Sitzung des Altenstadter Marktgemeinderats berichtet. Die Ratsmitglieder sehen die Vorhaben nicht nur positiv.

Initiatoren der drei potenziellen Projekte sind der Landwirt Johannes Zanker, die Erbengemeinschaft Ries (vertreten durch Wolfgang Ries) und Christian Brugger. Zwei Flächen liegen im Bereich der Hammerschmiede beziehungsweise in unmittelbarer Nähe zur Bahnlinie Ulm-Memmingen.