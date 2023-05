Altenstadt

12:00 Uhr

In Untereichen steigen wieder Haldefest und Haldetronica

Plus Gegensätze ziehen sich an: Nach Pfingsten wird erst beim Techno-Festival in Untereichen gefeiert, bevor die Blasmusik und die Illertaler für Stimmung sorgen.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Der Altenstadter Ortsteil Untereichen wird Anfang Juni zur Musikmeile und Partyzone. Am 7. Juni steigt dort wieder das bekannte Haldefest. Die Bühne gehört hier dann unter anderem der Band „Illertaler“, die ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Am Samstag davor, am 3. Juni, gibt es bereits ein anderes Highlight: Zum zweiten Mal findet in Untereichen das Haldetronica statt. Ein Techno-Event, das mit elektronischen Klängen begeistern will.

Das Haldefest hat seinen Ursprung im Jahr 2004. Mit den legendären Bands Oakhome und MsTake wurde das Haldefest über die Jahre hinweg immer bekannter und zog immer mehr Besucher an. Mit Unterbrechungen in den Jahren von 2013 bis 2017 (später auch coronabedingt), startete das Event dann mit großem Erfolg wieder durch. Am Mittwoch, 7. Juni, ab 18 Uhr, ist es heuer so weit. Am Veranstaltungsort am nördlichen Ortsrand von Untereichen eröffnet die Blaskapelle Alkoblech mit traditioneller Blasmusik den Abend. Dann wandelt sich die Veranstaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen