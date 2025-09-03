Italienisches Oktoberfest mit der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt

Die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt war nun zum zweiten Mal in Norcia in Umbrien zu Gast. Seit über 35 Jahren bestehen persönliche Kontakte zum Veranstalter des jährlichen Oktoberfestes, den sogenannten Vecchio Leoni, also ‚Alten Löwen‘. Neben bayerischem Essen und Bier durfte auch original bayerische Blasmusik nicht fehlen. Und die wurde gekonnt geliefert von der Musikgesellschaft. Nach dem fulminanten Einzug mit einem Marsch in die Festhalle unterhielten die rund 30 mitgereisten Musikerinnen und Musiker bis tief in die Nacht hinein. Das Bild zeigt die musikalische Reisegruppe bei einem Stadtrundgang in Norcia.

