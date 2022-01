Jugendlicher hat Marihuana bei sich und fuhr unter Drogeneinfluss Mofa

Ein Drogenfund bei einer Polizeikontrolle an Silvester in Altenstadt hat für einen 16-Jährigen mehrere Anzeigen zur Folge.

Eine Polizeikontrolle in Altenstadt an Silvester hat für einen Jugendlichen unangenehme Folgen. Wegen des Besitzes von Drogen und einer Fahrt unter Drogeneinfluss erwarten ihn mehrere Anzeigen.

Wie die Illertisser Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte am Freitagnachmittag eine Gruppe aus drei Jugendlichen am Bahnhof in Altenstadt. Dabei fanden die Polizisten bei einem 16-Jährigen eine geringe Menge Marihuana. Nachdem der Jugendliche zuvor mit einem Mofa unterwegs gewesen war und bereits am Vorabend gekifft hatte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. (AZ)