Altenstadt kämpft um Erhalt des beschädigten Kunstwerks an der Illerbrücke

Das beschädigte Brückenkunstwerk an der Illerbrücke in Altenstadt ist in den Fokus des Altenstadter Marktgemeinderats gerückt. Ein Antrag von Marktgemeinderat Harald Stölzle (UWG) hatte zum Ziel, dass das Kunstwerk nicht rückgebaut, sondern wieder instandgesetzt wird. Es handelt sich um eine vierteilige Arbeit, die an beiden Enden der Illerbrücke jeweils an beiden Fahrbahnseiten positioniert ist. Einer der vier markanten Blöcke wurde nach Auskunft von Bürgermeister Wolfgang Höß vor rund drei Jahren bei einem Verkehrsunfall beschädigt und seither nicht mehr instandgesetzt.

