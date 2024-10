Kurioser Feuerwehreinsatz: Katze sperrt Frauchen auf dem Balkon aus

Wenn die Feuerwehr zu einer „akuten Wohnungsöffnung“ alarmiert wird, dann ist meistens anzunehmen, dass sich eine hilflose Person in einer Notlage befindet. Bei einem solchen Alarm am Donnerstagnachmittag war der Grund allerdings eher harmlos.

Wie von der Feuerwehr Altenstadt berichtet wird, wurden die Einsatzkräfte von der Leitstelle zu einem solchen Einsatz gerufen. Am betreffenden Haus angekommen, stellte sich heraus, dass eine Frau auf dem Balkon ihrer Wohnung im obersten Stockwerk stand und sich von dort aus bemerkbar machte.

Feuerwehreinsatz in Altenstadt: Frau und Katze vom Balkon gerettet

Die Feuerwehrleute gingen im Treppenhaus zu der Wohnung hinauf und stellten fest, dass die Wohnungstüre verschlossen war. Um die Frau vom Balkon zu befreien, mussten sie nun die Wohnungstür zum Treppenhaus mit ihrem Spezialwerkzeug öffnen. In der Wohnung angekommen, fanden sie eine Katze vor, die sich in der Nähe der Balkontüre aufhielt. Wie sich herausstellte, war die Bewohnerin mit einer anderen Katze auf den Balkon gegangen und hatte die Türe unverschlossen angelehnt.

Die in der Wohnung verbliebene Katze wollte aber auch auf den Balkon und sprang an der Türe hoch. Dabei zog sie anscheinend den Türhebel so weit herunter, dass die Türe blockierte und von außen nicht mehr aufzuschieben war. Die Feuerwehrleute öffneten die Balkontüre, befreiten die Frau mit ihrer anderen Katze und alle waren wieder friedlich vereint. Nur das Schloss an der Wohnungstüre musste ausgetauscht werden, sodass sonst kein weiterer Schaden entstand.