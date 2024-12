Kinder backen Weihnachtsplätzchen für Senioren

Die Räumlichkeiten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Altenstadt haben sich in eine Weihnachtsbackstube verwandelt: Die Mädchen und Jungen des Awo KidsClubs haben sich zum Backen von Weihnachtsplätzen getroffen – und das für einen guten Zweck. Die süßen Leckereien wurden als kleine Überraschung und Abwechslung vom Alltag an die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenwohnheims Elfriede überbracht.

Mehrere Stunden habe die Kinder zusammen mit der stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Claudia Kränzle und Erika Adelberger in der provisorischen Backstube gearbeitet und insgesamt 60 Tüten mit Weihnachtsplätzchen gebacken und verpackt. Mit einem bunten Umzug wurden die Plätzchentüten von der Memminger Straße zum Seniorenwohnheim gebracht. Die Pflegedienstleiterin Catherine Oechsle nahm die Kindergruppe in Empfang und führte die gut gelaunten KidsClub-Mitglieder so lange durchs Haus, bis alle Tüten verteilt waren.

Der spontane Besuch und die süßen Weihnachtsplätzchen fanden großen Anklang. Der Awo-Vorsitzende Tobias Steidle erläuterte, dass dies eine Auftaktveranstaltung war, denn der KidsClub soll weiter intensiviert und gestärkt werden. Künftig soll es in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen und Events für den Nachwuchs der Arbeiterwohlfahrt geben. Bereits am 13. und 14. Dezember steht eine A-Wwoeihnachtshütte am Sonderpreisbaumarkt in Altenstadt. Mit dem Erlös aus dem Verkauf von Essen und Getränken sollen die nächsten Aktionen auf die Beine gestellt werden. Eine weitere Aktion ist für den ersten Weihnachtsfeiertag geplant. Da wollen die Mitglieder des Awo-Kinderclubs an der Autobahnraststätte bei Dettingen Pakete an LKW-Fahrer verteilen, die über die Weihnachtsfeiertage nicht zu Hause bei ihren Familien sein können.