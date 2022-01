Kindergarten, Wasser und Sport: In Altenstadt soll 2022 viel vorangehen

Plus Im Altenstadter Marktgemeinderat wurde der Haushaltsentwurf für 2022 vorgestellt. Investitionen im Bereich der Sporthalle und Wasserversorgung sind zwei Kernpunkte.

Die Corona-Pandemie legt nach wie vor viele Bereiche des öffentlichen Lebens lahm. Dennoch sollen 2022 in Altenstadt - wie auch schon im vergangenen Jahr - einige Projekte vorangetrieben und umgesetzt werden. Dafür stellte Kämmerin Claudia Pfisterer am Donnerstagabend den Haushaltsentwurf vor. Die anwesenden Markträtinnen und Markträte waren aber nicht mit allen präsentierten Investitionssummen zufrieden.