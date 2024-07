Kurioser Feuerwehreinsatz: Frau klemmt sich Finger in Fach unter Autositz ein

Die Feuerwehr Altenstadt hat am Mittwochabend einen nicht alltäglichen Einsatz erlebt. Gegen 17.53 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem „Zwischenfall“ im Ortsgebiet gerufen, wie Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite berichtet. Demnach hatte sich eine Frau die Finger in einem Ablagefach unter dem Beifahrersitz eingeklemmt. Bilder davon veröffentlichte die Feuerwehr in den sozialen Medien:

Anwohner und Nachbarn sollen zunächst erste Befreiungsversuche unternommen haben - jedoch ohne Erfolg. Sie hätten sich daher an die Feuerwehr gewandt. Zunächst wurde mit Spülmittel versucht. Doch das habe keinen Erfolg gebracht. Erst mittels eines Dremels konnte die Frau befreit werden. Sie sei im Anschluss dem Rettungsdienst übergeben worden. Für die Feuerwehr im Einsatz waren vier Fahrzeuge und 21 Männer beziehungsweise Frauen. Auch ein Rettungswagen sowie Notarzt aus Orsenhausen waren vor Ort.