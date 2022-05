Lkw-Fahrer lädt auf einem Parkplatz die Sitzfläche einer Bank ein

Auf einem Pendlerparkplatz bei Altenstadt wird ein Mann bei einem Diebstahl beobachtet. Die Polizei hält den Lastwagenfahrer später auf der A7 an.

Kurioser Diebstahl auf einem Pendlerparkplatz an der A7 bei Altenstadt: Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr einen Lastwagenfahrer beobachtet, der die Sitzfläche einer Bank entwendete und in seinen Sattelanhänger einlud. Dann fuhr der Mann davon.

Eine hinzugerufene Streife der Autobahnpolizei Memmingen konnte den 31-Jährigen schließlich auf der A7 zwischen Berkheim und Memmingen ausfindig machen und ihn kontrollieren. Wie die Polizei weiter mitteilt, fanden die Beamten das Diebesgut und stellten es sicher. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)