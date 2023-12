Altenstadt

Luxus zum Schnäppchenpreis: Zu Besuch bei der Auktion in Altenstadt

Plus Hier sind ein kühler Kopf und ein offener Geldbeutel gefragt: In Altenstadt kommen Dinge unter den Hammer, die mutmaßlich aus der Wirecard-Insolvenz stammen.

Von Rosaria Kilian

Auktionator Bernd Hickert schnallt sich ein Headset-Mikrofon um, nimmt seinen Platz hinter dem Rednerpult ein, einen Hammer zur Hand und begrüßt die potenziellen Käufer mit einer großen Geste. Von diesem Moment ab folgt alles einer einstudierten Choreografie. Vom stillen Lauern der Bietenden, den verstohlenen Blicken zur Konkurrenz über das rhythmische Heben der Arme, die ein Gebot bedeuten, bis zum Höhepunkt des fallenden Hammers. In Hunderterschritten jagt Hickert die Anwesenden durch den Auktionskatalog. "Ihr Portemonnaie will nicht, aber Sie wollen", sagt er und zeigt mit seinem Hammer auf eine Dame in den vorderen Reihen. Er tackert seine Sätze in den Raum - "Wer gibt mir weitere Gebote?" - macht Zahlungswilligen Komplimente, fängt jede noch so kleine Handbewegung der Bietenden auf. Immer an seiner Seite: Unternehmer Markus Hörmann, der zur Versteigerung in seine Firma "Hörmann Verwertungen" geladen hat.

Etliche Luxusobjekte kommen unter den Hammer, aber auch Computer, Büromöbel und ein Fahrrad. Doch was offenbar die meisten interessiert, ist eine umfangreiche Gitarrensammlung. All das stammt nach den Worten von Hörmann aus einem einzigen Verfahren der Staatsanwaltschaft München. Wer die Sachen vorher besessen hat, möchte er offiziell nicht sagen. Allerdings bekam unsere Redaktion von jemandem etwas zugeflüstert. Der Tipp war gut: Einige der angebotenen Kunstgegenstände kann man in der Netflix-Dokumentation "Skandal! Der Sturz von Wirecard" über das ehemalige Wirecard-Vorstandsmitglied Jan Maršálek ganz deutlich sehen.

