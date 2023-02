Männer angeln ohne Erlaubnis und werden ertappt

Ein Mitglied des Angelvereins beobachtet drei Männer beim Fischen in Altenstadt. Als die Polizei eintrifft, sind deren Angelruten plötzlich verschwunden.

Ein Zeuge hat die Polizei in Altenstadt verständigt, da er drei Männer entdeckt hat, die verbotenerweise geangelt haben. Wie die Beamten mitteilen, fielen einem Mitglied des Fischereivereins Altenstadt am vergangenen Samstag gegen 10:45 Uhr drei Personen auf, die abwechselnd zwei Angeln in den Baggersee an der Hammerschmiede auswarfen. Der Zeuge hatten den Verdacht, dass sie das ohne die entsprechende Erlaubnis taten.

Mann versteckt Angeln unter einem Steg in Altenstadt

Als die Polizei kurz darauf eintraf, versuchte einer der Männer die beiden Angeln unter dem dortigen Steg zu verstecken. Das fiel den Beamten allerdings auf. Sie fanden danach heraus, dass keiner der drei Männer einen Fischerei- oder Angelschein besaß. Dem Trio war es nicht gelungen, Fische zu fangen. Die Polizei stellte die beiden Angeln sicher und erteilten den beiden 34-jährigen Männern und ihrem 42-jährigen Begleiter einen Platzverweis. Sie erwartet jeweils eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls. (AZ)