Altenstadt/Mainz

vor 17 Min.

Im TV zu sehen: Altenstadter nehmen an Mainzer Rosenmontagsumzug teil

Plus 2023 war die Gruppe bereits bei einer der großen Karnevalsveranstaltungen im Rheinland. Der Präsident erzählt, was damals besonders war und was zu erwarten ist.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Mit insgesamt rund 9500 aktiven Teilnehmenden, darunter gut 2000 Musikerinnen und Musiker, sowie über einer halben Million Zuschauern gehört der Mainzer Rosenmontagszug neben denen in Köln und Düsseldorf zu den drei großen in Deutschland. Zum Mainzer Zug gehören heuer auch Faschingsbegeisterte der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt. Verstärkung bekommen sie durch Musikfreunde aus Nachbarorten, etwa aus Kellmünz und Bellenberg, sowie aus Kissendorf (Gemeinde Bibertal). Am Sonntag beginnt für die knapp 60-köpfige Delegation die Reise mit dem Bus die Reise nach Mainz. Es ist nicht das erste Erlebnis dieser Art.

"Wie vergangenes Jahr in Köln wird auch in Mainz die Stimmung sicher wieder sehr gut sein", freut sich Markus Briglmeir, Präsident der Musikkapelle Illereichen-Altenstadt, auf das bevorstehende Großereignis. Bereits 2023 hatten sich die Altenstadter aufgemacht zu einer der Fastnachtshochburgen und am Kölner Karnevalsumzug teilgenommen. Den Kontakt nach Köln wie auch heuer nach Mainz habe Hermann Taubenheim, Dirigent der Musikkapellen in Altenstadt und Kissendorf, hergestellt. "In einer Jugendherberge werden wir übernachten", berichtet Briglmeir weiter.

