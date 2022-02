Altenstadt

Mann fährt nachmittags betrunken mit dem Auto durch Altenstadt

Bei einer Routinekontrolle erwischte die Polizei einen Autofahrer in Altenstadt betrunken am Steuer.

Ein Mann wird in Altenstadt am Montagnachmittag mit 1,1 Promille am Steuer seines Autos erwischt. Seinen Führerschein ist er jetzt erst einmal los.

Auf seinen Führerschein muss ein 59-Jähriger wohl eine Weile verzichten. Der Mann wurde am Montagnachmittag von einer Streife der Illertisser Polizei in der Heilbachstraße im Altenstädter Ortsteil Dattenhausen kontrolliert. Dabei fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte laut Polizei einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er musste mit zur Blutentnahme und seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

