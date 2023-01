Mann flüchtet nach Kollision auf A7 bei Altenstadt

Ein 29-Jähriger verursacht eine Kollision auf der Autobahn bei Altenstadt. Als die Polizei ins Spiel kommt, flüchtet er. Die Beamten machen ihn aber ausfindig.

Am vergangen Montagabend hat sich auf der Autobahn A7 bei Altenstadt eine Kollision ereignet. Laut Polizeiangaben fuhr ein 33-Jähriger gegen 20.40 Uhr mit seinem Auto in Richtung Füssen. Als er sich auf Höhe der Anschlussstelle Altenstadt auf der Überholspur befand, zog plötzlich ein Kleintransporter vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der 33-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Die Beteiligten fuhren danach an der Rastanlage Illertal von der Autobahn ab. Nachdem der 33-Jährige dem 29-jährigen Fahrer des Kleintransporters erklärte, dass er die Polizei zur Unfallaufnahme rufen werde, setzte sich der Unfallverursacher wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Die Beamten konnten über die Halterfirma den aktuelle Standort des Geflüchteten allerdings schnell in Erfahrung bringen.

Mann war wegen Diebstahls zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben

Eine Streifenbesatzung traf ihn dann nahe Altenstadt an und erklärte ihm, dass die Polizei gegen ihn ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eröffnen muss. Die Beamten brachten außerdem in Erfahrung, dass der 29-Jährige wegen Diebstahls zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Das entsprechende Amtsgericht wird nun über das Antreffen des Mannes und seiner in Polen angegebenen Wohnadresse in Kenntnis gesetzt. Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte der 29-Jährige seine Fahrt fortsetzen. (AZ)