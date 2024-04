Mann touchiert anderen mit Auto und fährt nach Streit davon

Nach einem Unfall in Altenstadt kommt es zu einer Auseinandersetzung, der Verursacher kennt keine Einsicht. Die Polizei findet ihn trotz seiner Unfallflucht.

Ein 68 Jahre alter Mann hat am Montag auf einem Supermarktparkplatz in Altenstadt einen 30-Jährigen angefahren und ist nach einem Streitgespräch einfach davongefahren. Anhand des Kennzeichens und einer Fahrerbeschreibung ermittelte die Polizei den Mann. Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht laufen.

Gegen 12.20 wollte der 68-Jährige in einer Parklücke vor dem Edeka-Markt an der Wiener Straße einparken. Ein 30-Jähriger stand neben der Parklücke und hatte eine Tür seines geparkten Autos geöffnet. Der 68-Jährige touchierte ihn mit seinem Auto an der Wade. Es kam zu keiner behandlungsbedürftigen Verletzung, der Geschädigte stellte den 86-Jährigen jedoch zur Rede. Dieser zeigte nach Polizeiangaben keine Einsicht, ein Streitgespräch entstand. An dessen Ende setzte sich der Unfallverursacher in sein Auto und fuhr davon, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei Illertissen ermittelt. (AZ)