Mann will anderen in Altenstadt helfen und wird dafür attackiert

Zwei Männer befinden sich in Altenstadt offenbar in einer hilflosen Lage. Als ein Anwohner die beiden anspricht, kommt es zu einer unangenehmen Reaktion.

Sie hätten eigentlich dankbar dafür sein sollen, dass sich jemand um sie Sorgen machte und helfen wollte. Doch anstatt den Helfenden zu danken, sind zwei Personen, die offenbar in einer hilflosen Lage waren, sehr aggressiv geworden. Den Vorfall, der sich am Sonntagmorgen in Altenstadt ereignet hat, beschreibt die Polizei wie folgt: Gegen 7.45 Uhr war ein Ehepaar im Bereich der Kaulastraße am Kanal unterwegs. Dort trafen sie auf zwei augenscheinlich hilflose Personen. Die jungen Männer reagierten nicht auf Ansprache, weshalb das Ehepaar in einem angrenzenden Wohnhaus um Hilfe bat.

Die Polizei Illertissen sucht Zeugen des Vorfalls in Altenstadt

Der dortige Bewohner versuchte die beiden Männer ebenfalls zu wecken. Als dies gelang, reagierten die Unbekannten zunächst verbal aggressiv. Sie beleidigten den Helfer und verfolgten ihn bis zu seiner Wohnanschrift. Einer der beiden schlug dort mit der Faust in das Gesicht des Mannes. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Aggressoren verlief negativ.

Der Haupttäter kann nach Angaben der Polizei wie folgt beschrieben werden: etwa 25 Jahre alt, schlank, 1,80 Meter groß, bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzen Turnschuhen und weißer Jeans. Er hatte eine Stirnlampe und ein Mountainbike bei sich. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)