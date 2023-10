Mann will mit Auto ohne Zulassung losfahren

Die Polizei wird am Bahnhof in Altenstadt auf ein Auto aufmerksam. Als der Fahrer zurückkommt, nehmen ihm die Beamten den Schlüssel ab.

Ein geparktes Auto am Bahnhof in Altenstadt hat die Aufmerksamkeit einer Streife der Polizeiinspektion Illertissen erregt. Bei näherer Inaugenscheinnahme stellten die Beamten fest, dass die Zulassungsplaketten an den angebrachten Kennzeichen fehlten und das Auto demnach nicht mehr zugelassen war. Just in diesem Moment kam ein 50-jähriger Mann dazu und war im Begriff, in das Fahrzeug zu steigen. Um eine strafrechtlich relevante Fahrt ohne Zulassung und Versicherung zu verhindern, wurde der Eigentümer an der Fahrt gehindert. Die Polizeibeamten stellten den Autoschlüssel sicher. (AZ)