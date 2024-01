Altenstadt

Maximilian Jäger geht auf Deutschlandtour - mit Finale in Altenstadt

Maximilian Jäger Der in Altenstadt aufgewachsene Musiker Maximilian Jäger geht auf Deutschlandtournee.

Plus Der Singer-Songwriter bringt ein neues Album heraus und hat Auftritte in ganz Deutschland. Ein besonderer ist im April in seinem Heimatort geplant.

Es sind aufregende Tage für den Singer-Songwriter Maximilian Jäger: Er hat am Freitag seine neue Single "Walkman" veröffentlicht, außerdem geht er auf Deutschlandtournee. Erste Station ist Igersheim im Taubertal, es folgen Hamburg, Chemnitz und andere Städte, bevor in Altenstadt das große Finale stattfindet. Auf dieses "Heimspiel" freut sich der 28-Jährige sehr: "Da kommen Freunde, die Family." Doch nicht nur deshalb ist der Auftritt ein besonderer.

Altenstadt hat er als Ort für sein "Release-Konzert" ausgewählt, wie schon einmal 2019: Maximilian Jäger stellt dort am 6. April in der TSV-Halle offiziell sein neues Album "Insel" vor, das zehn Lieder umfasst. Auf seiner Website schreibt der Liedtexter, Komponist und Sänger in einer Person: "Geprägt von den Tour-Eindrücken und Erlebnissen der letzten Jahren, markiert das kommende Album Insel den Beginn einer neuen Reise..."

