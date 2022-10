Mehr Urnengräber für den Altenstadter Friedhof

Der Bedarf für Urnengräber steigt auch im Markt Altenstadt. Darum sollen nun weitere Erdgräber mit Granitfassung und Gräber unter einem Baum angelegt werden.

Die Urnen-Erdgräber mit Granitfassung sind im Markt Altenstadt so beliebt, dass sie knapp werden. In der jüngsten Sitzung des Bau-, Werks- und Umweltausschusses wurden darum weitere Gräber beschlossen. Auch unter Bäumen soll die Bestattung in Zukunft möglich sein.

Vor der Abstimmung diskutierte das Gremium darüber, ob die Gräber mit Holz oder Granit angelegt werden sollen. Holz biete für die Marktgemeinde den Vorteil, dass die Kosten für eine Granitfassung bei den Bürgerinnen und Bürgern selbst lägen. Allerdings würden die bereits eingefassten Gräber deutlich besser angenommen. Die Holzeinfassung finde dagegen kaum Anklang. Im alten Teil des Friedhofs sollen darum nach Absprache mit dem Pfarrer nun zwölf neue Urnen-Erdgräber mit Granitfassung für je vier Urnen und unter einem Baum zusätzlich etwa acht Urnengräber entstehen. Das beschloss der Ausschuss mit einer Gegenstimme. (mield)