Mit Pinsel und Leinwand immer näher an Weihnachten

Plus In der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt entdecken Kinder beim Malen die Weihnachtsgeschichte. Wir durften den kleinen Künstlern über die Schulter schauen.

Als der zweite Teil von „Mit Pinsel und Leinwand durch den Advent“ beginnt, wird es draußen bereits wieder dunkel. Passend zur biblischen Geschichte, die Pfarrreferentin Christine Schneider den Kindern gerade erzählt. Denn auch bei Maria und Josef, die von Nazareth nach Bethlehem unterwegs waren, wird es Nacht. Noch waren sie nicht angekommen in der Krippe, wo das Jesuskind geboren werden sollte. Doch von Weitem leuchtete schon der Weihnachtstern. So ist der Stern bei dieser weiteren „Sternstunde“, wie die Pfarrreferentin die insgesamt dreiteilige Kinder-Adventsaktion der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt zusätzlich betitelt, wieder eines der Motive auf der Leinwand. Von den Buben und Mädchen bringen ihn hier mit hellem Gelb zum Leuchten.

Die biblische Weihnachtsgeschichte hören, spielerisch begreifen und schließlich mit Farbe und Pinsel den ganz eigenen Farbton geben, das macht den Buben und Mädchen sichtlich Spaß. „Ich male auch zu Hause“, erzählte Laura und freut sich über ihr gerade entstehendes, zweites Bild. Der Stern leuchtet bei ihr schon. Geübt und geschickt malt sie nun die Schafe aus, dann kommt noch der Hirte dran.