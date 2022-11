Musikgesellschaft entführt in die Welt von Herr der Ringe

Plus Gleich mehrere Premieren feiert die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt. Bei ihrem Herbstkonzert überzeugen die Kapellen hauptsächlich mit modernen Stücken.

Das gemeinsame Herbstkonzert der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt und der neu gegründeten Jugendkapelle Illersound wartete mit vielen musikalischen Höhepunkten, mehreren Solodarbietungen und Premieren auf. Im beinahe voll besetzten Konzertsaal der Altenstadter Schulturnhalle überzeugten die etwa 90 Musikerinnen und Musiker mit klassischen und modernen Stücken das Publikum.