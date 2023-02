Altenstadt

vor 52 Min.

Musikkapelle aus Altenstadt fiebert Kölner Rosenmontagszug 2023 entgegen

Plus Die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt zieht am Rosenmontag mit einer weiteren Gruppe aus der Region durch Köln. Die Vorfreude auf das Event ist groß.

Von Rosaria Kilian

Ein Bus mit 60 Faschingsbegeisterten wird am Faschingssonntag in der Region aufbrechen, um an einem besonders langen Gaudiwurm teilzunehmen: Die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt tritt gemeinsam mit dem Jugendblasorchester Bibertal aus dem Landkreis Günzburg die lange Reise ins Rheinland an. Dort wird ihnen eine große Ehre zuteil: Das Festkomitee des Kölner Karnevals hat sie zum Rosenmontagszug 2023 eingeladen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

