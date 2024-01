Nach Anruf aus Schule: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Altenstadt

Weil ein Kind in der Schule fehlt, fährt die Polizei zum Elternhaus und macht dort eine überraschende Entdeckung. Ein mutmaßlicher Drogenhändler sitzt in Haft.

Die Polizei hat im Haus eines 32 Jahre alten Mannes in Altenstadt eine Cannabisplantage samt entsprechender Technik wie Beleuchtung und Bewässerung entdeckt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, gegen ihn laufen auch Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein Anruf aus einer Schule führte eine Streife an den Ort.

Weil ein Kind am Dienstag im Unterricht fehlte, wandte sich die Schule an die Illertisser Polizei. Eine Streife fuhr zum Wohnhaus, um sich nach dem Wohlbefinden des Kindes zu erkundigen. Dort bemerkten die Beamten Cannabisgeruch. Das Amtsgericht Memmingen erließ einen mündlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 32-Jährigen. Im Keller der Wohnung entdeckten die Polizisten die Plantage.

Mehr als 60 Pflanzen: Polizei entdeckt Cannabisplantage in Altenstadt

Die Polizei vermeldet, dass in dem Keller in Altenstadt mehr als 60 Cannabisplantagen sowie Plantagentechnik wie Beleuchtung und Bewässerung gefunden und sichergestellt wurden. Weitere Stoffe werden in einem Gutachten untersucht. Dabei soll herausgefunden werden, ob es sich ebenfalls um Rauschgift handelt, dessen Besitz strafbar ist. Zudem stellten die Beamten Gegenstände wie eine modifizierte Schleuder sicher. Es wird geprüft, ob der Besitz nach dem Waffengesetz strafbar ist. Am Mittwoch erließ die Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Im vergangenen Jahr hatte es in der Region zwei Ermittlungserfolge in diesem Bereich gegeben. Im März 2023 war eine illegale Cannabisplantage im Unterallgäu entdeckt worden, wenig später ließ die Ulmer Polizei eine riesige Aufzuchtanlage mit 1800 Pflanzen auffliegen.

Ob der Mann und das Kind zur gleichen Familie gehören, ließ ein Sprecher der Polizei offen. Dass eine Streife zum Wohnsitz eines Schülers oder einer Schülerin fahre, wenn das Kind nicht im Unterricht auftauche, gehöre zu den Routineaufgaben. "Wir reden da nicht von einer oder zwei Stunden Verspätung, sondern von einem längeren Zeitraum. Es könnte ja auch ein Unfallgeschehen vorliegen", sagte er. Je niedriger das Alter, umso früher handle man. (AZ)