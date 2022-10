Ärger über verwahrlostes Haus: "Den Schaden zahlt mir niemand"

Plus Was tun, wenn ein Grundstück verkommt und niemand dafür verantwortlich ist? Darüber beschwerten sich Anwohner beim Markt Altenstadt – doch dem sind die Hände gebunden.

Ein Anwesen im Altenstadter Ortsteil Untereichen verkommt seit Jahren. Der Besitzer ist gestorben, seitdem wuchert der Garten zu. Das Grundstück – kaum noch betretbar. Von den Erben keine Spur. Die Nachbarn wendeten sich nun erneut an die Verwaltung und beschwerten sich über das Anwesen. Bäume und Sträucher wachsen bis auf die Straße und noch schlimmer: Auf dem Grundstück fühlen sich wohl auch Ratten und Marder zu Hause.