Altenstadt

11:30 Uhr

Neu geweihter Priester aus Roggenburg wird Kaplan in Altenstadt

Pater Franziskus Schuler hat Anfang Mai die Priesterweihe empfangen, jetzt wird er als Kaplan in Altenstadt im Einsatz sein.

Von Zita Schmid

In der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt wird – zeitlich befristet - wieder ein Kaplan tätig sein. Pater Franziskus Schuler von den Roggenburger Prämonstratensern, der am Wochenende zum Priester geweiht wurde, wird dort ab September seinen Dienst beginnen. Die Nachricht, dass die Pfarreiengemeinschaft „Zuwachs“ bekomme, war so überraschend wie schön, sagt dazu der Altenstadter Pfarrer Thomas Kleinle.

Überraschend deshalb, weil die Stellenplanung der Diözese keine Kaplanstelle in Altenstadt mehr vorsieht. Aufgrund dieser „Pastoralen Raumplanung 2025“ wurde die Stelle bereits vor einigen Jahren gestrichen. So hat der damals letzte Kaplan Pater Mathäus Thayamkery im Sommer 2019 Altenstadt verlassen. An dieser Sachlage habe sich im Prinzip nichts geändert. Vielmehr handele es sich hier um „zwei Systeme“, wie der Pfarrer verdeutlicht. Die Spiritualität der Prämonstratenser macht dies verständlich.

