Der "dicke Fisch" wieder: Polizei stoppt erneut Fahrer der kriminellen Spedition

Jüngst auf der B28, jetzt auf der A7 hat die Polizei einen illegal beschäftigten Kraftfahrer gestoppt. Im Fokus der Ermittlungen steht erneut eine Spedition aus Dortmund.

Die Polizei sprach vor zwei Wochen bereits von einem "dicken Fisch", der bei einer Kontrolle auf der B28 bei Neu-Ulm ins Netz gegangen war. Im Mittelpunkt stand eine Spedition aus Dortmund. Die Vorwürfe wogen schon damals schwer: Verdacht des Schleusens von Ausländern, illegaler Aufenthalt und diverse Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht. Doch jetzt erwischte die Polizei erneut einen illegal beschäftigten Kraftfahrer bei einer Kontrolle auf der A7 bei Altenstadt. Und wieder taucht bei den Ermittlungen die Dortmunder Spedition auf.

Wie vor zwei Wochen war auch am Donnerstagabend ein türkischer Kraftfahrer mit einem polnischen Touristenvisum ohne Arbeitserlaubnis am Steuer des Sattelzuges unterwegs. Der 49-jährige Türke sei seit Februar 2020 als Kraftfahrer im gewerblichen Güterverkehr unterwegs. Doch auch er sei inzwischen kein unbeschriebenes Blatt. In den vergangenen beiden Jahren sei er bereits zweimal wegen des gleichen Delikts zur Anzeige gebracht worden.

Ferner stellte die Polizei Ungereimtheiten bei den Lenkzeitaufzeichnungen fest. Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten daraufhin den Fahrer und fanden eine zweite Fahrerkarte einer anderen Person bei ihm. Der Kraftfahrer habe nun zugegeben, dass er auch diese Karte nutze, um über seine tatsächliche Ruhezeit zu täuschen. Wie lange der Fahrer nun wirklich unterwegs war, müssen die Beamten noch ermitteln.

Dem 49-Jährigen aber wurde die Weiterfahrt unterbunden. Sein Führerschein wäre an diesem Freitag ohnehin abgelaufen und damit ungültig. Gegen ihn als auch gegen die Firma leiteten die Polizeibeamten nun Ermittlungen wegen diverser Straftaten nach dem Strafgesetzbuch und dem Aufenthaltsgesetz ein.

Ausländerrechtliche Vorschriften sind für dieses Unternehmen "wohl nicht von nennenswerter Relevanz", hieß es damals. Illegale Beschäftigung werde bei der Frima "offenbar methodisch eingesetzt", heißt es nun. Zum wiederholten Male innerhalb eines kurzen Zeitraums richten die Ermittler jetzt also ihren Fokus auf die Dortmunder Spedition. (AZ)