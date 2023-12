Neue Nutzung für die Alte Bleiche

Plus Zwei Varianten für die künftige Nutzung des historischen Gebäudes in Altenstadt wurden vorgestellt. Wie es weitergeht, hängt auch von einem anderen Gebäude ab.

Das Nutzungskonzept für die Neue Bleiche in Altenstadt ist während der letzten Marktgemeinderatssitzung einen Schritt weiter vorangekommen. Der Architekt Johannes Hiller stellte zwei Nutzungsvarianten vor.

Die vom Ratsgremium bevorzugte Lösung sieht im Erdgeschoss einen Bürgersaal mit rund 110 Quadratmetern Größe vor. Der historische Kopfbau soll erhalten bleiben. Neben einem Aufzug sind auch eine Teeküche, ein Stuhllager und eine nördlich im Gebäude vorgesehene Treppe enthalten. Im Obergeschoss wurden neben einem Multifunktionsraum insgesamt fünf Ausstellungsräume eingeplant.