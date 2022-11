Altenstadt

18:15 Uhr

Neue Pächter im Landgasthof Fischer wollen Tradition und Moderne verbinden

Die neuen Pächter Fabian Fischer (links) und Aaron Walke haben den Landgasthof Fischer in Altenstadt übernommen.

Plus Die beiden jungen Gastronomen Fabian Fischer und Aaron Walke haben das 200 Jahre alte Gasthaus übernommen. So wollen sie das Haus in die Zukunft führen.

Von Armin Schmid

Die Neueröffnung des Hotels Landgasthof Fischer in Altenstadt verbindet Tradition und Moderne. Die neuen Pächter Fabian Fischer und Aaron Walke wollen die knapp 200 Jahre alte, traditionsreiche Geschichte des Gasthauses fortführen und mit kreativen Akzenten in die Zukunft führen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Gastronomie.

