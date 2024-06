Altenstadt

Neues Fahrzeug und Anhänger für die Feuerwehr Dattenhausen

Plus Spritzenanhänger und Mannschaftswagen müssen ersetzt werden. Der Feuerwehrverein nimmt ein Projekt selbst in die Hand. Das kommt in Altenstadt gut an.

Von Armin Schmid

Die Feuerwehr Dattenhausen hat zwei Anträge beim Marktgemeinderat Altenstadt eingereicht. Es geht um den Ersatz eines alten Tragkraftspritzenanhängers (TSA) und die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW). Der aktuelle TSA der Freiwilligen Feuerwehr Dattenhausen ist nach über 50 Jahren im Einsatz ziemlich abgenutzt. Damit die Feuerwehr auch weiterhin schnell helfen kann, soll das alte Gerät durch ein neues ersetzt werden. Für das Zugfahrzeug gibt es eine andere Lösung.

Weil es immer schwieriger wird, geeignete landwirtschaftliche Fahrzeuge zum Ziehen des Anhängers zu finden, hat der Feuerwehrverein beschlossen, einen gebrauchten Mannschaftswagen zu kaufen, das auch als Zugfahrzeug für den Spritzenanhänger dienen kann. Dieses Fahrzeug soll dem Markt Altenstadt unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Der Verein hat bereits etwa 46.000 Euro aus den Erlösen einer PV-Anlage und Mitgliedsbeiträgen angespart, sodass die Finanzierung gesichert ist. Der Markt Altenstadt müsste lediglich für die Unterhaltskosten wie Versicherung, Steuer und Reparaturen aufkommen.

