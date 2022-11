Altenstadt

vor 36 Min.

Noch immer gibt es Ärger um die Alte Bleiche in Altenstadt

Was passiert künftig mit der Alten Bleiche? Das bewegt viele Bürgerinnen und Bürger in Altenstadt.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Altenstadt kamen viele Anliegen zur Sprache. Die Sanierung der Alten Bleiche war eines der Hauptthemen. Dort soll es nun weitergehen.

Von Maximilian Sonntag

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Personal- und Fachkräftemangel: Das sind keine Begriffe, mit denen man eine Bürgerversammlung gerne eröffnet. Das weiß auch Altenstadts Bürgermeister Wolfgang Höß. Doch anders ging es nicht. Denn die Auswirkungen von Krieg und Pandemie seien bei so gut wie allen Projekten in der Gemeinde – vor allem in finanzieller Hinsicht – zu spüren. "Die Lage zur Zeit der Finanzkirse 2010 war gegen die heutige Situation ein Kinderfasching", betonte der Bürgermeister. Auch das Miteinander in der Bevölkerung müsse gestärkt werden.

