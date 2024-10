Öl auf dem Mühlbach: Feuerwehr spült Kanal

Eine größere Ölverschmutzung auf dem als Mühlbach bekannten Altenstadter Kanal wurde am Donnerstagmittag von einem Passanten entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr Altenstadt konnte die vermutliche Austrittsstelle des Öls in einem Firmengelände entdecken und zog mehrere schwimmende Ölsperren in den Bach ein.

Zusätzlich wurden die Feuerwehren Jedesheim und Illertissen alarmiert, denen es ebenfalls gelang, mithilfe sogenannter Ölschlängel den Ölfilm abzufangen, der sich bereits von Altenstadt aus in Richtung Norden ausgebreitet hatte. Außerdem spülte die Altenstadter Feuerwehr das betroffene Kanalsystem auf dem Firmengelände mit mehreren tausend Litern Wasser durch, was ebenfalls gute Wirkung zeigte. Zur Begutachtung des Schadens wurden Fachleute des Wasserwirtschaftsamtes und des zuständigen Sachgebiets im Landratsamt Neu-Ulm hinzugezogen. Gegen 16 Uhr konnten die Feuerwehren den Einsatz beenden.