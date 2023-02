Pellets oder Biogas: Altenstadt berät über Nahwärmekonzept

Plus Die Themen Energiewende und steigende Energiepreise beschäftigen Altenstadt. Der Gemeinderat diskutiert, wie die Nahwärmeversorgung vor Ort aussehen kann.

"Wir sollten zeitnah zu einer Entscheidung kommen." So eröffnete der Altenstadter Bürgermeister Wolfgang Höß die Debatte über die geplante Nahwärmeversorgung im Gemeinderat Altenstadt. Der Markt wolle das Wärmenetz von einem Fachbüro planen lassen. Zur Veranschaulichung haben Mitglieder des Marktgemeinderats jüngst in der Gemeinde Ochsenhausen die dortige kommunale Nahwärmeanlage besichtigt. Dort stand ihnen das Ochsenhausener Ingenieurbüro Bianchi zur Seite und hat Vorschläge zur geplanten Altenstadter Anlage gegeben. Diese Vorschläge wurden nun diskutiert.