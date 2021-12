Plätzchen-Profi: Rezept für Jennifer Eißmanns Kissinger Brötchen

Plus Ein Geschmackserlebnis verspricht die 31-Jährige aus Altenstadt allen, die das leckere Weihnachtsgebäck ausprobieren. Damit will sie Plätzchen-Profi werden.

In einem alten Backbuch ihrer Mutter ist Jennifer Judith Eißmann aus Altenstadt auf der Suche nach feinen Weihnachtsplätzchen fündig geworden. "Ich habe es nach meinem Geschmack abgeändert", verrät die Hobbybäckerin zu ihren Kissinger Brötchen. "Der Teig ist durch die Nüsse schön saftig und der Teelöffel Zimt verleiht ihm einen feine Note", erklärt sie. "Durch das süß-saure Johannisbeergelee, in Kombination mit der Schokolade und den gemahlenen Nüssen, ergibt sich ein wunderbares Geschmackserlebnis."