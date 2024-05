Altenstadt

vor 18 Min.

Planung von PV-Anlage wird zum Wettrennen – und trotzdem verschoben

Plus Noch ist unklar, ob Solarpaneele in Altenstadt-Untereichen überhaupt aufgestellt werden dürfen. Doch zuerst sollen weitere Optionen geprüft werden.

Von Armin Schmid

Die Bauleitplanung für zwei neue Solarparks in Altenstadt befindet sich nach Beschluss des Marktgemeinderats in der Warteschleife. Die Zeit drängt, weil eine anstehende Regelung das Vorhaben gänzlich verhindern könnte. Doch das Ratsgremium hat ohnehin Zweifel und will sich zunächst näher über die künftigen Potenziale von Agri-PV, Biogasnutzung und Windenergie informieren lassen.

Eine Entscheidung über die Weiterführung der Bauleitplanung wurde deswegen vertagt. Es geht um zwei Projekte, die im Ortsrandbereich von Untereichen realisiert werden sollen. Das Areal befindet sich nördlich des Ortsteils im Bereich des Gewerbegebiets Hammerschmiede und grenzt direkt an die Bahnlinie Ulm– Kempten an. Landwirt Johannes Zanker will landwirtschaftliche Grundstücke mit einer Größe im Bereich von fünf Hektar in eine PV-Nutzung umwandeln, Unternehmer Christian Brugger hat sich hierfür rund sieben Hektar gesichert.

