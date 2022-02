Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der A7

Die Verkehrspolizei hält auf der A7 bei Altenstadt einen Autofahrer an. Der Mann hatte offensichtlich Drogen genommen - und Urlaub in Holland gemacht.

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm hat einen 32-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, war er am Donnerstagabend auf der A7 bei Altenstadt kontrolliert worden und auf dem Weg in Richtung Italien. Zuvor hatte er zehn Tage mit seinen Mitfahrern in Holland verbracht und angeblich während des Urlaubs sechs Joints konsumiert. Weil der Mann nach Angaben der Beamten stark gerötete Augen hatte und schläfrig wirkte, machten sie einen Drogentest.

Da der Test positiv auf THC reagierte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und durchsuchten das Auto mit einem Drogenspürhund nach Betäubungsmitteln. Sie fanden allerdings keine Drogen. Nachdem der Mann eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegt hatte, durfte er als Mitfahrer seine Reise fortsetzen. (AZ)