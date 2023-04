Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer ohne Führerschein auf A7

Die Polizei kontrolliert auf der A7 bei Altenstadt ein Auto und entdeckt gleich mehrere Verstöße. Der betrunkene Fahrer besitzt unter anderem keinen gültigen Führerschein.

Die Grenzpolizei Pfronten hat am Montagnachmittag einen polnischen Fahrer ohne gültigen Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeiangaben fuhr der 28-Jährige mit seinem 20-jährigen Beifahrer auf der A7 auf Höhe Altenstadt, als ihn die Grenzbeamten gegen 14.25 Uhr anhielten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zunächst fest, dass beide Insassen im Schengen-System von Frankreich ausgeschrieben wurden. Zudem sei der Führerschein des polnischen Fahrers in Deutschland nicht gültig, weshalb er laut Polizei ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß.

Auch der Beifahrer besitzt keinen gültigen Führerschein

Die Polizisten bemerkten im Rahmen der Kontrolle außerdem, dass der polnische Fahrer nach Alkohol roch. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Vermutung, der Mann war betrunken. Die Grenzpolizei untersagte dem 28-Jährigen die Weiterfahrt. Da auch der 20-jährige Beifahrer keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte, durften die beiden nicht mehr weiter. Sie mussten ihr Auto stehen lassen. (AZ)