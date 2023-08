Polizeibekannter Leergut-Dieb wurde in Altenstadt erwischt

Ein Mann wird zweimal in einer Nacht mit sehr viel Leergut auf der Straße erwischt. Die Polizisten vermuten Diebstahl, denn sie kennen den Mann bereits.

Ein 30-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag gleich zweimal mit einer großen Menge gestohlenen Leerguts erwischt worden. Um kurz vor ein Uhr nachts kontrollierte die Illertisser Polizei den Mann auf seinem Fahrrad. Nach Angaben der Polizei führte der Mann circa 160 neuwertige Pfandflaschen mit sich. Er konnte den Beamten nicht beweisen, dass er auf legale Weise an diese große Menge an Plastikflaschen gelangt war. Die Polizei stellte die Flaschen deswegen sicher.

Um 2 Uhr sah dieselbe Polizeistreife den Mann in Altenstadt. Diesmal trug er laut Polizeibericht etwa 120 Plastikflaschen bei sich. Auch in diesem Fall konnte der Dieb nicht beweisen, dass er die Flaschen legal erworben hat. Die Polizei stellte das Diebesgut also ebenfalls sicher und führt nun Ermittlungen zur Herkunft der Flaschen.

Der gleiche Mann wurde bereits in der Nacht auf Donnerstag mit viel Leergut erwischt. Damals schob er die Flaschen in einem Einkaufswagen nachts durch Illertissen. Ein Anwohner verständigte die Polizei, da er von Einbrüchen im Getränkemarkt wusste und einen Verdacht gegen den Mann schöpfte. Der 30-Jährige räumte ein, die Flaschen aus dem Getränkemarkt gestohlen zu haben. (AZ)