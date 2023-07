Poolhaus in Illereichen entpuppt sich als Schwarzbau

Was der Altenstadter Gemeinderat als "Erweiterung des Bebauungsplans" diskutierte, war für manche Räte eher ein Schlupfloch zur Legalisierung eines Schwarzbaus.

Ein Anwohner des Reuterwegs in Illereichen hat sich einen Schuppen in den Garten gebaut. Erst im Nachhinein scheint ihm aufgefallen zu sein, dass der Schuppen zur Hälfte auf einem Teil seines Grundstücks steht, der dafür nicht genehmigt ist. Das Grundstück des Anwohners liegt zur Hälfte im Bebauungsplan "Am Bauhof", zur Hälfte allerdings im sogenannten Außenbereich. In der Gemeinderatssitzung diskutierte das Altenstadter Gremium über einen Antrag auf Erweiterung des Bebauungsplans, damit der Schuppen wieder ganz auf genehmigter Fläche läge. Doch nicht alle Mitglieder des Rates konnten sich mit dieser Idee anfreunden.

Bürgermeister Höß schlug vor, den qualifizierten Bebauungsplan aus dem Jahr 1982 um zwei Parzellen nach Osten zu erweitern, damit der private Bau des Schuppens nachträglich zulässig ist. Robert Heller von der FWG gab zu bedenken, dass dies der "Legalisierung eines Schwarzbaus" gleich käme. Das hinterließe bei ihm einen schalen Beigeschmack. Auf dem Antrag, der dem Gemeinderat vorlag, ist auf dem Grundstück hinter dem Haus ein weiteres Gebäude eingetragen, das mit "geplanter Schuppen" betitelt ist. Einige Marktgemeinderäte allerdings wussten, dass das Gartenhäuschen bereits auf dem Grundstück steht und kritisierten den Antrag deswegen als fehlerhaft.

FWG-Rat Albert Merk: "Wir müssen da mal die Gelbe Karte herausholen."

Doch nicht nur über den Status des Baus des Gartenhäuschens herrschte Unklarheit. Jochen Anders (FWG) sagte, was da als Schuppen deklariert wäre, sei in Wahrheit ein Poolhaus. Aus dem Gremium schlossen sich einige Rätinnen und Räte mit zustimmendem Nicken an. CSU-Rat Hubert Berger hatte inzwischen auf seinem Tablet nachgeschaut und ergänzte: "Auf dem Luftbild sieht es so aus, dass der dazugehörige Pool auch in Außenbereich liegt."

Im Bebauungsplan des Gebiets "Am Bauhof" in Illereichen sieht man hier in der grauen Fläche oben rechts, dass das Grundstück auf zwei verschiedenen Nutzungsflächen liegt. Foto: Screenshot: Rosaria Kilian

FWG-Rat Albert Merk sagte, dass der Rat bei seiner Entscheidung auf den Nachbarn Rücksicht nehmen sollte. Er forderte einen Nachweis darüber, wie die Bebauung des Grundstücks am Ende aussehen soll. "Wir müssen da mal die Gelbe Karte herausholen", sagte er entschieden.

Am Ende der Diskussion entschied Bürgermeister Höß, den Ball zum Grundstücksbesitzer zurückzuspielen. Der solle die Angelegenheit zuerst mit den Nachbarn klären, bevor der Rat in den Bebauungsplan eingreift. Mit einer Gegenstimme von Gemeinderat Heller stimmte das Gremium zu.