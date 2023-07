Porschefahrer durchbricht Wildschutzzaun auf der A7

Beim Eintreffen der Polizei war der Porschefahrer vom Unfallort bei Altenstadt geflohen. Einen wichtigen Hinweis ließ er allerdings im Seitengraben zurück.

Ein schwarzer Porsche ist von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen Wildschutzzaun zerstört. Danach floh er von der Unfallstelle. Der noch unbekannte Autofahrer war am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. Auf Höhe von Altenstadt muss er nach Einschätzung der Autobahnpolizei Memmingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den angrenzenden Wildschutzzaun. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge, der den Unfall nach Angaben der Polizei nicht beobachten konnte, informierte die Polizei über einen Porsche, der im Grünstreifen stünde. Bis die Beamtinnen und Beamten vor Ort eintrafen, war der Porsche allerdings verschwunden.

Dessen Fahrer hatte den Unfall nicht gemeldet, weshalb er sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten muss. Die Autobahnpolizei geht aber von einem schnellen Ende der Ermittlungen aus, da der Porschefahrer am Unfallort sein Kennzeichen verloren hat. Der Schaden am Wildschutzzaun dürfte sich auf etwa 400 Euro belaufen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08331/100-311 mit der Autobahnpolizei Memmingen in Verbindung zu setzen. (AZ)