Radfahrer stürzt an ungesicherter Baustelle

Ein Teil einer Straße in Altenstadt ist abgefräst - doch nichts kennzeichnet die Vertiefung. Ein 76-Jähriger stürzt an der Stelle und verletzt sich.

Ein Radfahrer ist in Altenstadt an einer ungesicherten Baustelle gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 76-Jährige am frühen Montagabend mit seinem Pedelec auf der Hindenburgstraße in Richtung Memminger Straße. Auf dieser Strecke befand sich eine ungesicherte Baustelle. Eine bislang unbekannte Firma hatte die Fahrbahn rechtsseitig über eine längere Strecke aufgefräst, sodass ein etwa drei Zentimeter tiefer Absatz entstand. Der 76-Jährige geriet vermutlich mit einem seiner Räder auf die Absatzkante, rutschte ab und fiel vom Rad. Der Mann zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Verantwortliche der Baufirma muss noch ermittelt werden. (AZ)