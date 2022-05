Radler fährt in Schlangenlinien und hat Cannabis bei sich

Ein Radfahrer, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss steht, will vor der Polizei flüchten, kommt aber nicht weit. Gegen ihn wird ein Verfahren eingeleitet.

Weil er in Schlangenlinien auf dem Radweg entlang der Memminger Straße fuhr, haben Polizisten am Sonntagabend einen Radfahrer in Altenstadt kontrollieren wollen. Als der Mann den Streifenwagen wahrnahm, bog er in einen Feldweg ab und versuchte, mit seinem Pedelec über ein Stoppelfeld zu flüchten. Die Beamten holten ihn jedoch ein. Kurz bevor sie ihn anhielten, warf der Radfahrer noch einen Gegenstand weg.

Der Mann wird sich strafrechtlich verantworten müssen

Als sie danach suchten, fanden die Polizisten ein kleines Behältnis mit einer geringen Menge Marihuana. Da der 27-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Wegen der Ausfallerscheinungen wurde gegen den 27-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Auch wegen des Besitzes der geringen Menge Cannabis wird sich der Mann strafrechtlich verantworten müssen. (AZ)