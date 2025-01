Rätselhaftes Baudenkmal: Wohnte hier einst der Rabbi?

Wann das stattliche, um 1850 erbaute Gebäude Memminger Straße 45 zum letzten Mal bewohnt war, weiß auch sein heutiger Eigentümer nur so ungefähr. „Auf jeden Fall noch 1990“, meint Jochen Anders und führt ein ungewöhnliches Beweismittel dafür an: Sammelbildchen von der Fußballweltmeisterschaft 1990 an der Wand in einem der Zimmer. „Null Problemo“ hat jemand an seine Tür gekritzelt, die ziemlich sicher in ein Jugendzimmer führte. Dafür liefert Bildschmuck aus der Bravo den Beleg.

