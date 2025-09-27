Icon Menü
Altenstadt: Raiffeisenbank nach Geldautomaten-Sprengung wieder geöffnet

Altenstadt

Raiffeisenbank-Filiale in Altenstadt öffnet nach Sprengung wieder

Die Detonation beschädigte nicht nur die Geldautomaten, sondern das gesamte Gebäude. Jetzt beginnt der reguläre Betrieb wieder, die Arbeiten gehen aber weiter.
Von Armin Schmid
    • |
    • |
    • |
    Von links: Geschäftsstellenleiter Yannick Mack, Vorstandsvorsitzenden Matthias Kohl, Diakon Frater Johnson Perianayagam und Vorstandsvorsitzenden Helmut Graf während der Segnung der sanierten und neu gestalteten Räume der Raiba Schwaben-Mitte in Altenstadt.
    Von links: Geschäftsstellenleiter Yannick Mack, Vorstandsvorsitzenden Matthias Kohl, Diakon Frater Johnson Perianayagam und Vorstandsvorsitzenden Helmut Graf während der Segnung der sanierten und neu gestalteten Räume der Raiba Schwaben-Mitte in Altenstadt. Foto: Armin Schmid

    Am Montag, 29. September, nimmt die nach einer Geldautomaten-Sprengung schwer beschädigte Altenstadter Filiale der Raiffeisenbank Schwaben-Mitte den Geschäftsbetrieb in den sanierten und neu gestalteten Räumlichkeiten wieder auf. Bei der Einweihungsfeier am Donnerstagabend betonte Vorstandsvorsitzender Helmut Graf, dass es nach der Sprengung im Juli 2024 erhebliche Zeit in Anspruch genommen habe, bis die Bankfiliale mit der Wiedereröffnung nach mehr als einem Jahr wieder in Betrieb gehen kann.

