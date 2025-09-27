Raiffeisenbank-Filiale in Altenstadt öffnet nach Sprengung wieder

Am Montag, 29. September, nimmt die nach einer Geldautomaten-Sprengung schwer beschädigte Altenstadter Filiale der Raiffeisenbank Schwaben-Mitte den Geschäftsbetrieb in den sanierten und neu gestalteten Räumlichkeiten wieder auf. Bei der Einweihungsfeier am Donnerstagabend betonte Vorstandsvorsitzender Helmut Graf, dass es nach der Sprengung im Juli 2024 erhebliche Zeit in Anspruch genommen habe, bis die Bankfiliale mit der Wiedereröffnung nach mehr als einem Jahr wieder in Betrieb gehen kann.

