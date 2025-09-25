Icon Menü
Altenstadt: Rat lehnt Steuererhöhungen ab – Kritik an millionenschweren Projekt

Altenstadt

Bürgermeister setzt sich nicht durch: Altenstadter Rat lehnt höhere Abgaben ab

Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert, trotz angespannter Haushaltslage. Kritik am Projekt Alte Bleiche, Rede ist von „Millionengrab“.
Von Armin Schmid
    Zu einer intensiven Beratungsrunde führt die künftige Gestaltung der Steuer-Hebesätze für den Markt Altenstadt. Steuererhöhungen hat das Ratsgremium letztlich mehrheitlich abgelehnt.
    Zu einer intensiven Beratungsrunde führt die künftige Gestaltung der Steuer-Hebesätze für den Markt Altenstadt. Steuererhöhungen hat das Ratsgremium letztlich mehrheitlich abgelehnt. Foto: Armin Schmid

    Eine vielschichtige und kontroverse Beratungsrunde hat sich im Altenstadter Marktgemeinderat wegen der Festlegung der Steuer-Hebesätze für das Jahr 2026 entwickelt. Mit Blick auf die Grundsteuer A erläuterte Bürgermeister Wolfgang Höß, dass die Marktgemeinde mit einem Hebesatz in Höhe von 640 v.H. deutlich über dem Durchschnitt des Landkreises (etwa 450 v.H.) liegt. Der Differenzbetrag mache aber gerade mal rund 16.000 Euro im Jahr aus und sei daher eher als marginal anzusehen. Eine Absenkung des Hebesatzes für die Grundsteuer A mache daher weniger Sinn. Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt dagegen derzeit bei 210 v.H. und damit deutlich niedriger als der Durchschnittshebesatz (ca. 265 v.H.) der Kommunen im Landkreis.

