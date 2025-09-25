Bürgermeister setzt sich nicht durch: Altenstadter Rat lehnt höhere Abgaben ab

Eine vielschichtige und kontroverse Beratungsrunde hat sich im Altenstadter Marktgemeinderat wegen der Festlegung der Steuer-Hebesätze für das Jahr 2026 entwickelt. Mit Blick auf die Grundsteuer A erläuterte Bürgermeister Wolfgang Höß, dass die Marktgemeinde mit einem Hebesatz in Höhe von 640 v.H. deutlich über dem Durchschnitt des Landkreises (etwa 450 v.H.) liegt. Der Differenzbetrag mache aber gerade mal rund 16.000 Euro im Jahr aus und sei daher eher als marginal anzusehen. Eine Absenkung des Hebesatzes für die Grundsteuer A mache daher weniger Sinn. Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt dagegen derzeit bei 210 v.H. und damit deutlich niedriger als der Durchschnittshebesatz (ca. 265 v.H.) der Kommunen im Landkreis.

